Βαρύ πένθος για την Σάντρα Μπούλοκ: Πέθανε ο σύντροφός της έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS

Δύσκολες ώρες περνά η Σάντρα Μπούλοκ καθώς έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός της, Bryan Randall, στα 57 του χρόνια. Όπως αποκάλυψε η οικογένειά του με δήλωσή της στο People, ο Bryan Randall πέθανε το Σαββατοκύριακο, ενώ εδώ και τρία χρόνια έδινε μάχη με τη νόσο ALS.

«Με μεγάλη θλίψη γνωστοποιούμε ότι στις 5 Αυγούστου, ο Bryan Randall έφυγε ειρηνικά από τη ζωή μετά από τριετή μάχη με την ALS», σημείωσε η οικογένειά του. «Ο Bryan επέλεξε από νωρίς να κρατήσει το ταξίδι του με την ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φροντίζαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τιμήσουμε το αίτημά του».

Sandra Bullock's Longtime Partner Bryan Randall Dead at 57 After Private 3-Year Battle with ALS https://t.co/QUzFTitrLh

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στους ακούραστους γιατρούς που περιηγήθηκαν μαζί μας στο τοπίο αυτής της ασθένειας και στις εκπληκτικές νοσοκόμες που έγιναν οι συγκάτοικοί μας, θυσιάζοντας συχνά τις δικές τους οικογένειες για να είναι μαζί μας» πρόσθεσε η οικογένειά του.

«Αυτήν τη στιγμή ζητάμε ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε και να συμβιβαστούμε με το αδύνατο, να αποχαιρετήσουμε τον Bryan», καταλήγει η ανακοίνωση.

Sandra Bullock’s longtime partner Bryan Randall has died at the age of 57, PEOPLE reports. pic.twitter.com/7S0fqL5Tmj

— Pop Base (@PopBase) August 7, 2023