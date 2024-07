Βαλτική: Βρέθηκε ναυάγιο από τον 19ο αιώνα – Το αμπάρι του είναι γεμάτο κιβώτια σαμπάνιας

Πολωνοί δύτες ανακοίνωσαν σήμερα ότι ανακάλυψαν την περασμένη εβδομάδα στα ανοιχτά των σουηδικών ακτών της Βαλτικής Θάλασσας ένα ναυάγιο ενός πλοίου του 19ου αιώνα του οποίου το αμπάρι είναι γεμάτο με κιβώτια σαμπάνιας και αντικείμενα από πορσελάνη.

«Το ναυάγιο είναι γεμάτο με κιβώτια σαμπάνιας, μεταλλικού νερού και αντικείμενα πορσελάνης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τόμας Στακούρα, επικεφαλής της καταδυτικής ομάδας Baltictech.

