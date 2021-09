Τζόνσον σε Μακρόν για το AUKUS: Ξεκόλλα, σύνελθε

Με αλαζονικό τρόπο απάντησε ο Μπόρις Τζόνσον στον Εμανουέλ Μακρόν για την αντίδραση του Παρισιού στη σύναψη του συμφώνου AUKUS, η οποία οδήγησε στην ακύρωση του “χρυσού” συμβολαίου που προέβλεπε την προμήθεια της Αυστραλίας με γαλλικά υποβρύχια.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τη Γαλλία να “συνέλθει” και να “κάνει τη χάρη” στις συμμάχους ΗΠΑ και Αυστραλία, στη διαμάχη με επίκεντρο την τριμερή συμφωνία για πυρηνοκίνητα υποβρύχια, την AUKUS.

Σε δηλώσεις που έκανε μία ημέρα αφότου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον, ο Τζόνσον είπε σε δημοσιογράφους: “Νομίζω ότι είναι καιρός κάποιοι από τους πιο αγαπημένους φίλους μας σε ολόκληρο τον κόσμο να “prenez un grip” σχετικά με όλο αυτό, “donnez-moi un break”, διότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα σπουδαίο βήμα προς τη διεθνή ασφάλεια”.

Ο Τζόνσον μετέφρασε αυτολεξεί στα γαλλικά τις αγγλικές φράσεις ‘get a grip’ (στα ελληνικά, “ξεκόλλα, σύνελθε”) και ‘give me a break’ (“κάνε μου τη χάρη”).

“Πρόκειται για τρεις συμμάχους που συμμερίζονται τις ίδιες αξίες, μένουν ενωμένοι και δημιουργούν μια νέα συμμαχία ανταλλαγής τεχνολογίας”.

