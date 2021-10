Viral ο Τζο Μπάιντεν: Βήχει στο χέρι του και μετά κάνει χειραψίες

Στο επίκεντρο επικρίσεων βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όσον αφορά στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά του κορονοϊού.

Βίντεο που δημοσίευσε το RT.com δείχνει τον Τζο Μπάιντεν σε ομιλία του στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου βήχει βάζοντας ως κάλυψη το χέρι του. Αμέσως μετά, κατεβαίνει από το βήμα και αρχίζει τις χειραψίες με τους παριστάμενους στην ομιλία του, προσφέροντας το ίδιο χέρι στο οποίο είχε βήξει. Βέβαια, η χειραψία συνοδεύεται και με θερμές αγκαλιές, ενώ στη συνέχεια φορά την προστατευτική του μάσκα.

Αυτές οι εικόνες όπως είναι φυσικό προκάλεσαν αντιδράσεις και αρκετοί είναι εκείνοι που σχολιάζουν τη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού στις 27 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, εμβολιάστηκε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. Ο Μπάιντεν σήκωσε το μανίκι του και έλαβε την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19, σε μία προσπάθεια να προτρέψει τους Αμερικανούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να κάνουν το ίδιο.

“Το ξέρω ότι δεν το λέμε, όμως είμαι άνω των 65 ετών», είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σύντομες δηλώσεις που έκανε πριν από τον εμβολιασμό και πρόσθεσε ότι «οι αναμνηστικές δόσεις είναι σημαντικές, όμως το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμβολιάσουμε περισσότερους ανθρώπους”.

