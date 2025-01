Τζο Μπάιντεν για τον δράστη του μακελειού στη Νέα Ορλεάνη: «Εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος»

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (1/1) ότι «μόλις μερικές ώρες πριν από την επίθεση» που διέπραξε στη Νέα Ορλεάνη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ο δράστης μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης «βίντεο που υποδεικνύουν πως εμπνεόταν από το Ισλαμικό Κράτος».

Τα βίντεο πιστοποιούν πως «ήθελε να σκοτώσει» κόσμο, πρόσθεσε ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Μπάιντεν θύμισε, επίσης, πως βρέθηκε λάβαρο του ΙΚ μέσα στο λευκό ημιφορτηγό που χρησιμοποίησε, επικαλούμενος το FBI.

I have been continually briefed since early this morning regarding the horrific incident that occurred in New Orleans overnight.

The FBI is taking the lead in the investigation and is investigating this incident as an act of terrorism. I will continue to receive updates…

— President Biden (@POTUS) January 1, 2025