Τζο Μπάιντεν: Στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος των ΗΠΑ – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προσπαθήσει να ενισχύσει την ενότητα των Δυτικών αλλά και να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν θα επιδοθεί σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο καθώς θέλει να επιδείξει σκληρή στάση απέναντι στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και να τηρήσει την υπόσχεσή του να ενισχύσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ, έπειτα από την τετραετία της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Τους τελευταίους μήνες η Δύση ήταν ενωμένη. Ο πρόεδρος μεταβαίνει στην Ευρώπη για να τη διαβεβαιώσει ότι παραμένουμε ενωμένοι» και για να «στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι και δεσμευμένοι για όσο καιρό χρειαστεί», υπογράμμισε χθες Τρίτη ο Τζέικ Σάλιβαν σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Αύριο μέσα σε μία ημέρα ο Μπάιντεν θα συμμετάσχει στις Βρυξέλλες σε τρεις διεθνείς συνόδους: του ΝΑΤΟ, της G7 και της ΕΕ.

President Biden arrives in Brussels, Belgium on Air Force One for an emergency NATO summit, G7 meeting, and European Council summit. https://t.co/SzlJsTnrJZ pic.twitter.com/MrcQvwkdkP

— The Hill (@thehill) March 23, 2022