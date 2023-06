Τζέιμς Κάμερον: Συγκλονισμένος ο σκηνοθέτης του Τιτανικού – «Πολλές οι ομοιότητες…»

Ο σκηνοθέτης του Τιτανικού, Τζέιμς Κάμερον, μίλησε για την τραγική είδηση της έκρηξης του υποβρυχίου «Titan», από την οποία έχασαν τη ζωή τους, στα βάθη του Ατλαντικού, πέντε επιβάτες.

«Είμαι συγκλονισμένος από την ομοιότητα με την καταστροφή του Τιτανικού» που σημειώθηκε το 1912, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Έχω πάει εκεί κάτω πολλές φορές… Γνωρίζω πολύ καλά το σημείο του ναυαγίου… Κατανοώ τα μηχανολογικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή αυτού του τύπου οχήματος και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας», υπογράμμισε.

«Αυτό είναι μια τέχνη και πολλοί άνθρωποι στην κοινότητα ανησυχούσαν για το υποβρύχιο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Ο καπετάνιος [του Τιτανικού] είχε επανειλημμένα προειδοποιηθεί για πάγο μπροστά από το πλοίο του και παρόλα αυτά μπήκε με πλήρη ταχύτητα σε ένα πεδίο πάγου σε μια νύχτα χωρίς φεγγάρι όπου πολλοί άνθρωποι πέθαναν», είπε χαρακτηριστικά.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023