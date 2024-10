Τυνησία: Πολυτελές γιοτ Σαουδάραβα πρίγκιπα προσέκρουσε σε μαρίνα – Το «Kingdom 5-KR» άνηκε κάποτε στον Ντόναλντ Τραμπ

Ένα από τα πιο διάσημα και πολυτελή σούπερ γιοτ στον κόσμο, το Kingdom 5-KR, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε ταινία «James Bond» το 1983 (Never Say Never Again) και ανήκε κάποτε στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέστη σημαντικές ζημιές έπειτα από πρόσκρουση σε προβλήτα στη μαρίνα της Μπιζέρτα, στην Τυνησία.

Το πολυτελές σκάφος, αξίας 91 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε μετονομαστεί σε «Trump Princess» από τον Τραμπ το 1988, ανήκει πλέον στον Σαουδάραβα πρίγκιπα Αλ-Ουαλίντ μπιν Ταλάλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, το γιοτ μήκους 85 μέτρων, το οποίο διαθέτει διάφορες πολυτελείς ανέσεις, δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως -η άγκυρα του σκάφους είχε πέσει- και προσέκρουσε στην προβλήτα με την πλώρη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κάτω μέρος του και στο σημείο πρόσδεσης.

Πριν περάσει στην ιδιοκτησία του πρίγκιπα Αλ-Ουαλίντ, το γιοτ ανήκε στον Σουλτάνο του Μπρουνέι και αρχικά στον Ντόναλντ Τραμπ. Το σκάφος είχε κατασκευαστεί το 1980 με κόστος 100 εκατομμυρίων δολαρίων, κατόπιν παραγγελίας του Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου και εμπόρου όπλων, Αντνάν Κασόγκι, που το είχε βαφτίσει «Nabila».



Το γιοτ μπορεί να φιλοξενήσει 22 επισκέπτες και 31 μέλη πληρώματος.

Διαθέτει 11 πολυτελείς καμπίνες, πέντε καταστρώματα, πισίνα, κινηματογράφο, κομμωτήριο, καθώς και πλήρεις υγειονομικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, το σκάφος διαθέτει δική του ντίσκο και βιβλιοθήκη, ενώ η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει έως και τους 20 κόμβους.

Την ώρα που το περιστατικό ερευνάται για τα αίτια που το προκάλεσαν, οι ζημιές που υπέστη το σκάφος και η προβλήτα χαρακτηρίζονται ως «σημαντικές», ενώ οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομερείς αναφορές για τις συνθήκες του ατυχήματος.