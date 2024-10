Ολίβια Ροντρίγκο: Απρόοπτο επί σκηνής – Βίντεο από τη στιγμή που «βυθίστηκε» σε μια μαύρη τρύπα ενώ τραγουδούσε

Το επί σκηνής απρόοπτο της τραγουδίστριας Ολίβια Ροντρίγκο κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέσα από βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια έπεσε μέσα σε μια μαύρη τρύπα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην παγκόσμια περιοδεία «Guts» στη Μελβούρνη, την ώρα που η 21χρονη Ολίβια Ροντρίγκο έτρεχε στην σκηνή του Rod Laver Arena.

«Ω Θεέ μου, ήταν διασκεδαστικό», είπε η τραγουδίστρια την στιγμή της πτώσης της και αφού σηκώθηκε πολύ γρήγορα συνέχισε γελώντας: «Είμαι εντάξει, μερικές φορές υπάρχει απλώς μια τρύπα στην σκηνή, δεν πειράζει».

Olivia Rodrigo has brutally tripped and fell on the stage at tonight’s show. (That felt soooo hard i hope shes ok)pic.twitter.com/MXJVviqiWy

