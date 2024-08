Τυφώνας πλησιάζει την Ιαπωνία – 4 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολίσθησης

Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας αγνοούνται στην Ιαπωνία έπειτα από κατολίσθηση οφειλόμενη σε καταρρακτώδεις βροχές, καθώς ισχυρός τυφώνας πλησιάζει το αρχιπέλαγος, ανέφεραν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Η κατολίσθηση έπληξε σπίτι όπου ζούσαν πέντε μέλη οικογένειας — ζευγάρι περίπου εβδομήντα ετών, δυο γυναίκες περίπου σαράντα ετών και άνδρας περίπου τριάντα ετών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος στην πόλη Γκαμαγκόρι, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους, κοντά στις ακτές στον Ειρηνικό.

Το ένα από τα μέλη της οικογένειας «διασώθηκε το βράδυ χθες Τρίτη, όμως οι έρευνες για να εντοπιστούν τα άλλα τέσσερα συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα», πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι βροχές που πλήττουν κεντρικούς τομείς της Ιαπωνίας οφείλονται στον τυφώνα Σανσάν, που σήμερα βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της νήσου Αμάμι (νότια), με ριπές ανέμου ως και 252 χλμ. ανά ώρα.

«Είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού», είπε αξιωματούχος της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος ιδίως σε νότιους τομείς της χώρας.

Αεροπορικές εταιρείες ήδη ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ κάποια δρομολόγια των Σινκάνσεν, των υπερταχειών των ιαπωνικών σιδηροδρόμων, ενδέχεται να ανασταλούν εντός της εβδομάδας, ανάλογα με την τροχιά του τυφώνα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Major Typhoon #Shanshan now starting to impact Kagoshima, Miyazaki, & Kumamoto as it slowly inches north after reaching its peak at cat 4 intensify earlier. Some model guidance hint on multiple loops through southern #Japan as a ridge trys to surround the storm making it go… pic.twitter.com/819riWoCY1

— StormHQ ☈ (@StormHQwx) August 28, 2024