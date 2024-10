Τυφώνας Milton: Ισχυρές ριπές ανέμου έριξαν έναν γερανό σε διπλανό κτίριο – Ξηλώθηκε η οροφή σταδίου που θα φιλοξενούσε διασώστες

Με το πρώτο φως του ήλιου αποκαλύπτεται η πλήρης έκταση των καταστροφών που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής ο τυφώνας Milton. Ήδη υπάρχουν αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους, συντρίμμια και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Σεντ Λούσι.

Στην πόλη Σεντ Πίτερσμπεργκ, οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την οροφή του γηπέδου Tropicana Field, ενώ ένας γερανός κατέρρευσε πάνω σε διπλανό κτίριο. Παράλληλα, στην Τάμπα, οι πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις «έπνιξαν» τους δρόμους, ενώ εκρήξεις μετασχηματιστών φώτιζαν τον νυχτερινό ουρανό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την οροφή του Tropicana Field να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ο γερανός κατέρρευσε σε εργοτάξιο, σύμφωνα με τις Αρχές της πόλης. Το περιστατικό συνέβη κοντά στο κτίριο της εφημερίδας Tampa Bay Times, όπως ανέφερε μάρτυρας στο FOX 13.

Οι γερανοί αυτοί τίθενται σε λειτουργία «ανεμοδείκτη» κατά τη διάρκεια καταιγίδων, ώστε να μπορούν να αντέξουν ριπές ανέμων μέχρι 160 χλμ/ώρα. Ωστόσο, οι άνεμοι που προκάλεσε ο κυκλώνας Milton ξεπέρασαν αυτό το όριο, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του γερανού.

Ο γερανός βρισκόταν σε εργοτάξιο ενός πολυτελούς κτιρίου ύψους 156 μέτρων, που πρόκειται να είναι ένα από τα ψηλότερα στη δυτική ακτή της Φλόριντα και αναμενόταν να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2025.

