Twitter: Μένει μόνος του ο Έλον Μασκ – Παραιτήθηκαν περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι σε μία ημέρα

Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι του Twitter παραιτήθηκαν σήμερα από το δημοφιλές social media, μετά το τελεσίγραφο του Έλον Μασκ που επιβάλλει σε όσους «επέζησαν» στο πρώτο κύμα μαζικών απολύσεων να συμφωνήσουν σε άνευ όρων, υψηλής έντασης, ατελείωτων ωρών απασχόληση, διαφορετικά να φύγουν.

Ο Μάσκ που είναι έτοιμο για το «Twitter 2.0», είχε στείλει ένα e-mail σε όλους τους υπαλλήλους του Twitter, στο οποίο έγραψε ότι το στήσιμο του νέου Twitter απαιτεί μόνο εξαιρετικές επιδόσεις και ότι θα πρέπει να γίνουν «σκληροπυρηνικοί». Η προθεσμία που έθετε το τελεσίγραφο Μασκ έληγε χθες το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Fortune, μέχρι στιγμή έχουν παραιτηθεί από 1.000 έως 1.200 εργαζόμενοι, με τον δισεκατομμυριούχο να ζητά από υπόλοιπους να εμφανιστούν στα κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο. Χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, κυρίως πρώην συνεργάτες της, αναλυτές και δημοσιογράφοι, ήδη από την νύχτα έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν έχει έρθει το τέλος του Twitter.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις παραιτήσεις και πρόσθεσε: «Θα μείνουν οι καλύτεροι».

The best people are staying, so I’m not super worried

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022