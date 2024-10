Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: Εικόνες – ντοκουμέντο με τους εργαζομένους της TUSAS στα καταφύγια

Το προσωπικό της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS/TAI) οδηγήθηκε στα καταφύγια μετά την τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Άγκυρα.

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Χ, δεν υπήρξε καθεστώς ομηρίας για το προσωπικό της TUSAS, καθώς έχει τελειώσει η συμπλοκή των δυνάμεων ασφαλείας με τους τρομοκράτες και οι δύο δράστες, σε εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν νεκροί.

Media: A group of armed men attacked #TUSAŞ in #Ankara. A suicide bomber detonated at the entrance, 2 guards died. The others entered the building. The special forces are conducting an operation. 2 attackers’re killed. There may be hostages or workers hiding there.#Turkey pic.twitter.com/a8EWOPJdKc

