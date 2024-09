Τραγωδία στις ΗΠΑ: Συνετρίβη μονοκινητήριο αεροσκάφος σε ιστορικό μνημείο – Αναφορές για νεκρούς

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα κοντά στο Μνημείο των Αδελφών Ράιτ στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη, οδηγώντας στον θάνατο πολλών ατόμων, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ, το μονοκινητήριο αεροσκάφος προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο First Flight, κοντά στο Μνημείο των Αδελφών Ράιτ, αλλά συνετρίβη σε μια δασώδη περιοχή στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα. Αμέσως μετά τη συντριβή, το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες, οι οποίες κατασβέστηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα του Kill Devil Hills, σε συνεργασία με άλλες τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Multiple people died after a single-engine plane crashed Saturday afternoon in a wooded area at Wright Brothers National Memorial’s First Flight Airport, the National Park Service says. https://t.co/9zmHrOZuJm

— NBC News (@NBCNews) September 29, 2024