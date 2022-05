Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Οκτώ νεκροί λόγω πυρκαγιάς σε παραγκούπολη – Έξι παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν πυρκαγιά σάρωσε φτωχή συνοικία της Μανίλας στις Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της χώρας.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά αυτή, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 05:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) στον δεύτερο όροφο κατοικίας σε παραγκούπολη με έντονο πρόβλημα υπερπληθυσμού στην πανεπιστημιούπολη της Μανίλας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες για να σβήσουν τη φωτιά, η οποία κατέστρεψε 80 κατοικίες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκρεγκ Μπιτσάιντα, ανώτερος αξιωματικός της πυροσβεστικής. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

WATCH: Fire erupted in a residential community inside UP Diliman, Quezon City.

The fire started around 5am and reached 2nd alarm. It was declared under control as of 6:37am, according to @TXTFIRE. https://t.co/sDo55hP4UB

📹 Loyd Bien Abrena pic.twitter.com/mQLSCJIZXV

— CNN Philippines (@cnnphilippines) May 1, 2022