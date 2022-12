Τραγωδία στην Τουρκία: Επτά νεκροί από έκρηξη σε εστιατόριο

Τραγωδία στην Τουρκία. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Nazilli, μια συνοικία της δυτικής τουρκικής επαρχίας Aydın, την Παρασκευή.

Μεταξύ των νεκρών είναι και τρία παιδιά, όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας είπε στο πρακτορείο Anadolu ότι τα πρώτα ευρήματα έδειξαν πως η έκρηξη έγινε ενώ το προσωπικό αντικαθιστούσε μια άδεια φιάλη αερίου που χρησιμοποιήθηκε στην κουζίνα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα άτομο που θεωρείται ύποπτο για την πρόκληση του ατυχήματος συνελήφθη, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια ενός εστιατορίου που πουλούσε ντονέρ κεμπάπ στο ισόγειο πολυώροφου κτιρίου. Τα ίχνη της έκρηξης είναι εμφανή στην πρόσοψη του κτιρίου.

🚨#BREAKING: At least seven people were killed and four others injured when a domestic gas cylinder exploded at a restaurant in the western Turkish town of Nazilli, #Turkey. pic.twitter.com/VfEukh0f2o

