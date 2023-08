Τραγωδία στην Ρωσία: Tουλάχιστον 25 οι νεκροί από την έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς που προκλήθηκε έπειτα από έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσίας, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιοποίησε ο περιφερειάρχης Νταγκεστάν Σεργκέι Μέλικοφ μέσω Telegram έκανε λόγο για 12 νεκρούς και πενήντα τραυματίες.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε λόγο από την πλευρά του για εξήντα τραυματίες στην καταστροφή στη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της περιφέρειας Νταγκεστάν, στην Κασπία Θάλασσα, στον Καύκασο.

