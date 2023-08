Ρωσία: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 50 τραυματίες έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 50 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που συγκλόνισε το βράδυ της Δευτέρας τη νότια περιφέρεια Νταγκεστάν της Ρωσίας.

«Ως τα μεσάνυχτα (σ.σ. ώρα Μόσχας), έχουμε 12 νεκρούς και 50 τραυματίες» με βάση τις πληροφορίες των ιατρικών αρχών του Νταγκεστάν, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Σεργκέι Μέλικοφ μέσω Telegram.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται κοντά στο εμπορικό κέντρο Globus, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες αυτοκίνητα και κτίρια σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή. Εικόνες από το σημείο της έκρηξης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αφού η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη.

Russia on 🔥

Makhachkala, Dagestan/Russia ❗

Big Black Bavovna 💥🔥💨

Pro Kremlin media ‘SH*T’ reports that probably a bus with people in it burned completly down after an explosion at the gas station tonight. This information is not yet confirmed. pic.twitter.com/upQRIMFQ90

— LX (@LXSummer1) August 14, 2023