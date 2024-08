Τραγωδία στην Πορτογαλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις αγνοούμενοι από πτώση ελικοπτέρου – ΦΩΤΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις αγνοούνται, όταν ελικόπτερο που επέστρεφε από αποστολή πυρόσβεσης συνετρίβη στον ποταμό Δούρο, στη βόρεια Πορτογαλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου σώθηκε από ένα τουριστικό σκάφος που έπλεε κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, στην περιοχή Λαμέγκο. Φέρει κατάγματα στα πόδια και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Δείτε σχετική ανάρτηση

Helicopter crash in Portugal in Douro river: two bodies in the aircraft and three missing

A GNR police helicopter firefighting crashed this Friday in the Douro River. Of the six people on board, only the pilot was rescued alive, with fractures in his lower limbs. pic.twitter.com/kAI25z9W5F

— J.Costa… (@jorgeco37551116) August 30, 2024