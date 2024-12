Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 7 νεκροί έπειτα από φωτιά σε νοσοκομείο – Βίντεο

Τουλάχιστον επτά ασθενείς σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κορυφαίο ορθοπεδικό νοσοκομείο στο Ντιντιγκούλ του Ταμίλ Ναντού στην Ινδία. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα παιδί και δύο γυναίκες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως αναφέρει το Times of India, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο της νότιας Ινδίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 20. Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο υποδοχής στο ισόγειο, με την πιο πιθανή αιτία να είναι το βραχυκύκλωμα. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε άλλους ορόφους, τυλίγοντας το κτίριο.

Οι πυρκαγιές σε κτίρια είναι συχνές στην Ινδία, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης συστημάτων —ή μέσων— πυρόσβεσης και της καταπάτησης των κανονισμών ασφαλείας. Η φωτιά, για τα αίτια της οποίας διενεργείται έρευνα, εκδηλώθηκε αργά το βράδυ χθες Πέμπτη στο νότιο ομόσπονδο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού.

Τα έξι θύματα βρίσκονταν μέσα σε ανελκυστήρα του νοσοκομείου της πόλης Ντιντιγκούλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India (PTI).

