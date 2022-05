Τραγωδία στη Σλοβενία: Πέντε οι νεκροί μετά την έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σλοβενία, όταν από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν έξι εργάτες, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και η διεύθυνση της βιομηχανίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στις εγκαταστάσεις του ομίλου Melamin, στο κέντρο της πόλης Κοτσέβιε, που απέχει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα.

An explosion and fire broke out at the Melamin chemical plant in Slovenia, injuring more than 20 people pic.twitter.com/a9QWBhf5l9

