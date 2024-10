Τραγωδία στη Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 94 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 50 τραυματίστηκαν στη βόρεια Νιγηρία, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου με βενζίνη και την έκρηξη που προκλήθηκε, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι είχαν σπεύσει στο όχημα για να μαζέψουν τα καύσιμα.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στην Τάουρα της πολιτείας Τζιγκάουα και συνέβη μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σίισου Λαουάν Άνταμ.

Μετά τη σύγκρουση, οι κάτοικοι συνωστίστηκαν γύρω από το όχημα, συλλέγοντας τα καύσιμα που είχαν χυθεί στο δρόμο και σε ρυάκια προς τις αποχετεύσεις, δήλωσε ο Adam. Είπε ότι οι κάτοικοι είχαν απωθήσει τους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τους σταματήσουν και να τους διώξουν.

Είναι σύνηθες για τους ανθρώπους να περισυλλέγουν καύσιμα μετά από τέτοια ατυχήματα, ειδικά με την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων στη Νιγηρία. «Οι κάτοικοι μάζευαν καύσιμα από το αναποδογυρισμένο βυτιοφόρο όταν σημειώθηκε η έκρηξη, πυροδοτώντας μια τεράστια κόλαση φωτιάς που σκότωσε 94 ανθρώπους επί τόπου», δήλωσε ο Adam.

Το βυτιοφόρο είχε στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση με ένα φορτηγό, ανατράπηκε και έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά που έκαιγε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

Εικόνες και βίντεο που έρχονται στην επιφάνεια στο Χ και φαίνεται να είναι από το σημείο δείχνουν την κολασμένη πυρκαγιά να εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ άνθρωποι ουρλιάζουν και τρέχουν να ξεφύγουν.

Έρχεται μετά την έκρηξη ενός άλλου βυτιοφόρου με καύσιμα στη Νιγηρία τον περασμένο μήνα και το θάνατο 48 ανθρώπων μετά από μετωπική σύγκρουση με άλλο φορτηγό.

Τα θανατηφόρα ατυχήματα με φορτηγά είναι συχνά κατά μήκος των μεγάλων δρόμων της Νιγηρίας, οι οποίοι μπορεί να είναι κακοσυντηρημένοι και οι κάτοικοι συχνά προσπαθούν να απομυζούν καύσιμα μετά από ατυχήματα.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας καταγράφηκαν 1.531 ατυχήματα το 2020 και 535 θάνατοι.

Τα καύσιμα έχουν γίνει ακόμη πιο πολύτιμο αγαθό, καθώς η Νιγηρία υποφέρει από τη χειρότερη οικονομική κρίση της τελευταίας γενιάς.

Η τιμή της βενζίνης έχει πενταπλασιαστεί από τότε που ο πρόεδρος Bola Ahmed Tinubu κατήργησε τις επιδοτήσεις πέρυσι και συχνά παρατηρούνται ελλείψεις.

Η απελπισία αυξήθηκε περαιτέρω την περασμένη εβδομάδα, αφού η κρατική εταιρεία πετρελαίου αύξησε τις τιμές για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις ένα μήνα.

