Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Θάνατος βρέφους ενός έτους σε αυτοκίνητο – Το ξέχασε για 8 ώρες η γιαγιά του

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη, όταν ένα κοριτσάκι μόλις ενός έτους άφησε την τελευταία του πνοή στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου με την γιαγιά του να το αφήνει κλειδωμένο μέσα στο όχημα για οκτώ ολόκληρες ώρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η 54χρονη, η οποία κατευθυνόταν στην εργασία της ξέχασε να πάει το 14 μηνών βρέφος στον παιδικό σταθμό με συνέπεια να χάσει τη ζωή του, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

«Περίπου οκτώ ώρες αργότερα, η γυναίκα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό, που βρίσκεται στην Redwood Lane στο Σμιθτάουν, όταν συνειδητοποίησε ότι το είχε αφήσει στο όχημά της», ανέφερε η αστυνομία.

Έπειτα, το άτυχο βρέφος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του μικρού κοριτσιού με την αστυνομία να μην έχει ξεκαθαρίσει αν θα απαγγείλει κατηγορίες για την υπόθεση.

A 1-year-old girl in New York died after her grandmother left her in the back seat of a car for eight hours while she went to work, police said https://t.co/t86szCB4r7

Αξίζει να αναφερθεί ότι, αυτό είναι το 15ο παιδί που χάνει τη ζωή του ξεχασμένο μέσα σε όχημα φέτος, σύμφωνα με το NoHeatStroke.org, μία ιστοσελίδα που διαχειρίζεται λέκτορας του Πανεπιστημίου Σαν Χοσέ και ερευνά τους θανάτους οι οποίοι προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών μέσα σε αυτοκίνητα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μέγιστη θερμοκρασία τη Δευτέρα στο Σμιθτάουν, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Λονγκ Άιλαντ, άγγιζε τους 30 βαθμούς, ωστόσο μέσα στο όχημα ήταν πολύ υψηλότερη, προκαλώντας υπερθερμία στο κοριτσάκι με συνέπεια τον θάνατό του.

A toddler died on Monday after police say she was forgotten in a hot car on Long Island for eight hours. @GainerTV has more on the tragic accident in Smithtown and what you can do to try and prevent something like this from happening. https://t.co/5MKFA3KNFp

— CBS New York (@CBSNewYork) August 1, 2023