Τραμπ για Φον Ντερ Λάιεν: «Είναι αληθινά φανταστική» – «Γενικά μου αρέσουν τα κοπλιμέντα» απάντησε η πρόεδρος της Κομισιόν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως ελπίζει να συναντήσει τη «φανταστική» πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, εν μέσω των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ.

«Είναι αληθινά φανταστική, ελπίζω ότι θα συναντηθούμε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε στο Οβάλ Γραφείο αν προβλέπει μια συνομιλία μαζί της.

Ασυνήθιστη σ’ αυτό τον τόνο εκ μέρους του ενοίκου του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν κρύβει πως δεν του πολυαρέσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξέσπασε στα γέλια όταν ερωτήθηκε γι’ αυτόν τον κολακευτικό χαρακτηρισμό.

«Γενικά μού αρέσουν τα κομπλιμέντα», απάντησε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στην συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με τις συνομιλίες με τους 27, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, όμως δήλωσε πεπεισμένος ότι η ΕΕ θέλει «αληθινά να συνάψει μια συμφωνία». «Όλος ο κόσμος θέλει να συνάψει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρόεδρος της Κομισιόν είχαν μια σύντομη συνομιλία στις 26 Απριλίου στη Ρώμη, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, και συμφώνησαν να συναντηθούν σε κατοπινή ημερομηνία.

«Είχα καλές συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ, από το τηλέφωνο και κατά την κηδεία του Πάπα, αλλά για εμένα το σημαντικό, αν πάω στον Λευκό Οίκο, είναι να έχω ένα πακέτο πάνω στο οποίο να συζητήσω. Πρέπει λοιπόν να είναι συγκεκριμένο και θέλω να έχω μια λύση στην οποία να συμφωνούμε και οι δύο», αντέδρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΕΕ απείλησε χθες, Πέμπτη, να φορολογήσει τα αμερικανικά οχήματα και αεροπλάνα σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς. Ο ευρωπαϊκός συνασπισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με τελωνειακούς φραγμούς τους οποίους επιβάλλει ο Τραμπ, κυρίως δασμούς 25% στο χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα και 10% στα περισσότερα άλλα είδη που εξάγονται.

