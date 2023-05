Τουρκικές εκλογές – Τα ευτράπελα της κάλπης: Με άλογα, φορεία και τραπέζια πήγαν να ψηφίσουν – Ξύλο σε εκλογικό κέντρο

Έκλεισαν οι κάλπες στην Τουρκία. Από το πρωί της Κυριακής οι εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφασίσουν για το μέλλον της πατρίδας τους Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση δεν έχουν λείψει οι εντάσεις, τα νεύρα και τα… ευτράπελα.

Εικόνα από μια άλλη εποχή στις τουρκικές εκλογές. Ένας ψηφοφόρος πήγε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με… άλογο και ντυμένος γενίτσαρος.

Ο 33χρονος Bişgin, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu, πήγε στο Δημοτικό σχολείο όπου ήταν εγγεγραμμένος για να ψηφίσει με το άλογό του. Έδεσε το χαλινάρι του αλόγου του στα κάγκελα της σκάλας του σχολείου και κατευθύνθηκε προς τις κάλπες.

Ο Bişgin είπε στο Anadolu ότι επέλεξε να πάει να ψηφίσει με το άλογο για να επιστήσει την προσοχή στη σημασία των εκλογών και είπε: «Οι πολίτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στο δρόμο. Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα των εκλογών. Οι εκλογές είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Ήθελα να το γιορτάσω. Αυτές οι εκλογές θα είναι μια ώθηση για εμάς και την Τουρκία».

Ο Bişgin, ο οποίος είπε ότι είναι και προπονητής της Εθνικής Ομάδας, πρόσθεσε ότι πήγε στην κάλπη με το άλογο λόγω της αγάπης του για την ιππασία.

Χαρακτηριστικό για την τεράστια συμμετοχή στις εκλογές είναι ότι στις κάλπες προσέρχονται ακόμα και άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια ή φορεία

Η η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα στην επαρχία Γκουμουσάν στη Μαύρη Θάλασσα, η 112 ετών Γκουλού Ντογκάν, δεν ήθελε να ψηφίσει μέσω εφαρμογής στο κινητό και επιθυμούσε να ρίξει η ίδια το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

Άλλη ηλικιωμένη γυναίκα πήγε στο εκλογικό κέντρο με τον γιό της να κουβαλάει μία τεράστια φιάλη για την παροχή οξυγόνου.

Μάλιστα για έναν 84χρονο επιστρατεύτηκε ασθενοφόρο για να τον τον μεταφέρει στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσει.

Φωτογραφίες μαρτυρούν ότι μέλη εφορευτικών επιτροπών πήγαν τις κάλπες σε σπίτια ηλικιωμένων ή κατάκοιτων, για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

🗳️ Officials carry portable ballot boxes for the elderly and disabled to help them cast their votes in Türkiye's presidential and parliamentary elections

📸 : Orhan Pehlul pic.twitter.com/L1oNoaqH0S

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 14, 2023