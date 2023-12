Τουρκικά ΜΜΕ: Η επόμενη ημέρα της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα

Στα βασικά θέματα των τουρκικών ΜΜΕ παραμένει η χθεσινή επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ των δύο χωρών. Ο απολογισμός του τουρκικού Τύπου, ειδικά του φιλοκυβερνητικού, είναι θετικός για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στη χώρα μας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμφωνία για τις βίζες εξπρές.

Η Χουριέτ, αναφερόμενη στη Διακήρυξη των Αθηνών, υπενθυμίζει ότι υπεγράφη στην 100η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, «να γίνουμε παράδειγμα ειρήνης στον κόσμο» γράφει η Σαμπάχ, ενώ η αντιπολιτευόμενη Τζουμχουριγέτ σχολιάζει ότι «τέλειωσαν οι εκλογές, άρχισαν οι καλές προθέσεις».

Η ισλαμο-εθνικιστική Τούρκιγε αναφέρεται στη δήλωση Ερντογάν «να κάνουμε το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης», με αιχμηρό όμως υπότιτλο: «εντάξει με το Λαύριο, μην επαναληφθεί». Βίζα επτά ημερών στα νησιά για τους Τούρκους, είναι ο τίτλος της Ακσάμ. Το ίδιο γράφει και η Μιλιέτ, που διαπιστώνει ότι πνέουν ανοιξιάτικοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα αποτελεί κεντρικό θέμα και στα δελτία των τηλεοπτικών σταθμών. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το CNN Turk κάνει λόγο για ιστορική επίσκεψη αφιερώνοντας την χθεσινή βραδινή του εκπομπή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο προσκεκλημένος της εκπομπής, διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, Οζάι Σεντίρ, σχολίασε πως «η Μεσόγειος είναι η γειτονιά μας, και στην εχθρότητα και στη φιλία μπορούμε να περνάμε ξαφνικά στην πέμπτη ταχύτητα».

Στις απευθείας μεταδόσεις τους από την Αθήνα τα τουρκικά μέσα έκαναν, επίσης, λόγο για μία νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Ο Ερντογάν πραγματοποίησε επίσκεψη – ορόσημο στην Ελλάδα αφού οι δύο γειτονικές χώρες γνώρισαν μια ταραχώδη σχέση τα τελευταία χρόνια», έγραψε το πρακτορείο Ανατολή περιγράφοντας ότι σε συνέντευξη Τύπου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ελληνική πρωτεύουσα ο Τούρκος πρόεδρος διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας που να μην μπορεί να επιλυθεί και ότι θέλουν «να μετατρέψουν το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας».

Το τουρκικό πρακτορείο μεταφέρει «μήνυμα αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τις διμερείς συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα ώστε η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή».

US supports bilateral discussions at all levels for Greece, Turkiye to work on fostering peace, security, prosperity in region, State Department spokesman tells Anadolu https://t.co/ruKThlIZlw pic.twitter.com/jNhas8X9OH

— Anadolu English (@anadoluagency) December 7, 2023