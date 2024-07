Τουρκία: Τουριστικό σκάφος με 110 επιβαίνοντες έπιασε φωτιά και βυθίστηκε – 7 τραυματίες – Βίντεο

Σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα στην Τουρκία, όταν τουριστικό σκάφος με 110 επιβαίνοντες πήρε φωτιά και βυθίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Μαρμαρίδας.

Από το σύνολο των επιβαινόντων οι επτά φέρονται να έχουν τραυματιστεί, με τους τρεις να είναι σοβαρά, ενώ άγνωστα παραμένουν προς το παρόν τα αίτια της φωτιάς. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον καπετάνιο και τον ιδιοκτήτη του πλοίου, μήκους 20 μέτρων.

Στο σχετικό βίντεο φαίνονται τουρίστες να πηδούν στη θάλασσα για να γλιτώσουν, ενώ όπως ήταν φυσικό επικράτησε πανικός

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

BREAKING: A tourist yacht carrying 110 people sank off the coast Marmaris, Turkey after catching fire.

Many passengers jumped into the water to escape the blaze, while others ran to the other boats. There are no reports of casualties at this time.

🎥 nexta_tv pic.twitter.com/PvoS5HuTCo

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2024