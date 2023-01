Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο αντίκρισαν οι κάτοικοι της Προύσας στην Τουρκία το πρωί της Πέμπτης. Ένα παράξενο σύννεφο που έμοιαζε με UFO εμφανίστηκε στον ουρανό.

Παρατηρώντας κάποιος το σύννεφο θα έλεγε ότι μοιάζει και με τριαντάφυλλο, ενώ στα social media αναρτήθηκαν πολλές φωτογραφίες και βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο.

Πρόκειται για σύννεφα που σχηματίζονται όταν ο αέρας είναι σταθερός και οι άνεμοι πνέουν σε λόφους και βουνά από την ίδια ή παρόμοια κατεύθυνση σε διαφορετικά ύψη μέσω της τροπόσφαιρας.

Τα φακοειδή σύννεφα πήραν το όνομά τους από το λατινικό «Altocumulus lenticularis», που μεταφράζεται ως «σαν φακός» γιατί θυμίζουν και φακό φωτογραφικής μηχανής.

«Αυτά τα παράξενα σύννεφα σχηματίζονται μερικές φορές εξαιτίας λόφων ή βουνών» εξήγησε η αρμόδια Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Όταν ο αέρας πνέει πάνω από μια οροσειρά, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από μεγάλα στάσιμα κύματα στον αέρα, μάλλον όπως οι κυματισμοί που σχηματίζονται σε ένα ποτάμι όταν το νερό ρέει πάνω από ένα εμπόδιο», προστίθεται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

