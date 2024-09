Τουρκία: Παραλήρημα από εμπνευστή της «Γαλάζιας Πατρίδας» – «Η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, την έδωσε ο Στάλιν στην Αγγλία»

Στο στόχαστρο των Τούρκων βρέθηκε η μεγάλη πολυεθνική άσκηση των Ειδικών Δυνάμεων ORION 24, με επικεφαλής τις «Σκιές του Αιγαίου», τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, που διεξήχθη την Πέμπτη στην Πάχη Μεγάρων.

Με αφορμή την άσκηση, ένας εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο απόστρατος ναύαρχος Τζεμ Γκιουρντενίζ, σε άρθρο του με τίτλο «Η αθεράπευτη εχθρότητα του ελληνικού κράτους προς την Τουρκία» ισχυρίζεται ότι «η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος» και ότι την χώρα μας «χάρισε στην Αγγλία ο Στάλιν κατά την διάρκεια ενός δείπνου με τον Τσόρτσιλ, με την συμφωνία να είναι γραμμένη σε μία χαρτοπετσέτα.

Συγκεκριμένα ο Τζεμ Γκιουρντενίζ αναφέρει στο άρθρο του:

«Ο στόχος της άσκησης ORION 24 είναι η Τουρκία

Το ενδιαφέρον είναι ότι η άσκηση αυτή παρουσιάστηκε ως άσκηση του ΝΑΤΟ τόσο στον τουρκικό όσο και στον ελληνικό Τύπο. Ωστόσο, η άσκηση δεν είναι άσκηση του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να είναι. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν η Άγκυρα είναι τόσο σκανδαλωδώς απερίσκεπτη ώστε να διεξάγει άσκηση διέλευσης με το αμερικανικό πλοίο αμφίβιας επίθεσης USS Wasp, το οποίο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο για να υποστηρίξει το Ισραήλ, ενώ η γενοκτονία του Ισραήλ συνεχίζεται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, και να έχει το εν λόγω πλοίο ελλιμενισμένο στη Σμύρνη, μάλλον δεν θα ενέκρινε μια άσκηση του ΝΑΤΟ που περιλαμβάνει σενάριο εναντίον της ίδιας.

Κανένας Τούρκος αξιωματικός που υπηρετεί είτε στο Διεθνές Στρατιωτικό Στρατηγείο (IMS) του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες είτε στη Στρατιωτική Ανώτατη Διοίκηση SHAPE δεν θα ενέκρινε μια άσκηση που συνδέεται με ένα τέτοιο παράλογο σενάριο κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ασκήσεων του ΝΑΤΟ, λόγω της ευσυνείδητης και ιστορικής τους ευθύνης, και θα έθετε βέτο στη συμμετοχή μιας μονάδας ή ενός τμήματος στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ (NATO SOFCOM) σε μια τέτοια άσκηση.

Στην πραγματικότητα, αυτό δεν χρειάζεται να είναι άσκηση του ΝΑΤΟ. Κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα πίστευε ότι το ΝΑΤΟ είναι φίλος της Τουρκίας. Γνωρίζοντας ότι αυτό το σενάριο στοχεύει ξεκάθαρα την Τουρκία, 8 από τις 12 χώρες που συμμετέχουν είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ. Ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία- στην πραγματική ζωή, αν τουρκικά στρατεύματα εισβάλουν σε ένα νησί στο Αιγαίο, ανεξάρτητα από τη νομιμότητα και τη νομική βάση της κατοχής, η Τουρκία θα αντιταχθεί σθεναρά, ανεξάρτητα από το αν έχει δίκιο ή άδικο, και θα επιβληθούν κυρώσεις, αποκλεισμοί και εμπάργκο.

Ωστόσο, πόσες χώρες θα προσφέρονταν εθελοντικά να χύσουν το αίμα των δικών τους παιδιών στο πλευρό της Ελλάδας; Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο, οι 8 χώρες του ΝΑΤΟ που συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση (Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία και 3 μη ΝΑΤΟϊκές χώρες, η Κύπρος, η Αυστρία και η Αίγυπτος) φαίνεται να έχουν ήδη αποδεχθεί στο μυαλό τους και στις κρατικές πρακτικές ότι η Τουρκία θα κάνει λάθος σε κάθε περίπτωση.

carefully and ensured that the two countries were both rivals and allies in the Aegean and Eastern Mediterranean after the 1974 Cyprus Peace Operation . This is the success of US diplomacy.

«Η Ελλάδα είναι περήφανη που είναι πράκτορα των ΗΠΑ

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι ικανοποιημένα με την κατάσταση. Η εφημερίδα Athens Times ανακοινώνει με ενθουσιασμό την είδηση ότι οι αμερικανικές ομάδες SAT έχουν γίνει μόνιμη παρουσία σε όλες τις ελληνικές ασκήσεις και είναι περήφανη γι’ αυτό. Κατά την ελληνική στρατιωτική νοοτροπία, λόγω της ασυμμετρίας μεταξύ των εθνικών δυνάμεων, οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα σταθούν άνευ όρων στο πλευρό της Ελλάδας σε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο .

Η κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει από την ίδρυση της Ελλάδας το 1830. Με άλλα λόγια, όπως ακριβώς το Ισραήλ είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ, η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή διοίκηση είναι εξίσου σημαντικές. Διότι πολλοί Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής κατέχουν σημαντικές θέσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στον ακαδημαϊκό χώρο και στην επιχειρηματική ζωή. Το 1995, ο ελληνικής καταγωγής γερουσιαστής Σπύρος Σαρμπάνης κατάφερε να καθυστερήσει τη μεταφορά 3 φρεγατών FFG-7 (G-class) στην Τουρκία για σχεδόν 2 χρόνια, παρά την έγκριση του Κογκρέσου. Ο πρόεδρος Κλίντον δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ή ο ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης παραλίγο να φτάσει στο σημείο να γίνει Διοικητής των Ναυτικών Δυνάμεων και να υπηρετήσει ως Αρχηγός του Ανώτατου Στρατιωτικού Στρατηγείου SHAPE του ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στην ιστορία.

Το ελληνικό κράτος έχει διδάξει στο λαό του ότι η φιλοσοφία του δυτικού πολιτισμού είναι ελληνική, το δίκαιο είναι ρωμαϊκό και η θρησκεία είναι του Ιησού, όπως είναι η αμετάβλητη πρακτική της Δύσης, και ότι είναι απαραίτητοι μέσω του δόγματος ότι είναι απαραίτητοι. Μάλιστα, ακόμα και ο Στάλιν έδωσε την Ελλάδα, η οποία κυριαρχούνταν πλήρως από κομμουνιστές, στην Αγγλία με τη Συμφωνία των ποσοστών το 1945 που έκανε με τον Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο Κρεμλίνο, με μια συμφωνία γραμμένη σε μια χαρτοπετσέτα.

Με λίγα λόγια, η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Στην αρχή ήταν μια χώρα που ήταν εντολοδόχος της Αγγλίας και μετά το 1945 ήταν εντολοδόχος των ΗΠΑ. Ας θυμηθούμε ότι ο αρχηγός του ελληνικού Γενικού Επιτελείου το 1944 ήταν ένας Βρετανός υποστράτηγος. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή δεν επιτράπηκε στη χώρα αυτή να έρθει πιο κοντά στην Τουρκία, όπως συνέβαινε την εποχή του Ατατούρκ. Διότι αν η Τουρκία και η Ελλάδα μπουν σε ένα κοινό γεωπολιτικό όραμα και έρθουν πιο κοντά στη Ρωσία και την Κίνα, αυτό θα ήταν μια μεγάλη και πρωτοφανής καταστροφή για τις ΗΠΑ στην Ευρασία.

Ως εκ τούτου, οι δύο πλευρές του Αιγαίου πρέπει να διατηρηθούν ως εχθροί. Οι ΗΠΑ κατάφεραν να εφαρμόσουν αυτή τη γεωπολιτική θεωρία στην πράξη πολύ προσεκτικά και εξασφάλισαν ότι οι δύο χώρες ήταν ταυτόχρονα αντίπαλοι και σύμμαχοι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μετά την Ειρηνευτική Επιχείρηση της Κύπρου το 1974 . Αυτή είναι η επιτυχία της αμερικανικής διπλωματίας».