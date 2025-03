Τουρκία: Ο Ερντογάν βαφτίζει «κίνημα βίας» τις διαδηλώσεις – «Η ελπίδα μας είναι μεγάλη και το κουράγιο μας ατελείωτο» γράφει σε σημείωμα ο Ιμάμογλου

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους της Τουρκίας για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, με τις ταραχές να είναι οι σφοδρότερες που έχει γνωρίσει η χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται από χθες στη φυλακή της Σηλυβρίας και έχει απομακρυνθεί από τη θέση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε 55 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας, αντιμετώπισαν τη σφοδρή αντίδραση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας.

Aυτή την ώρα οι δρόμοι προς το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης είναι κλειστοί λόγω νέων κινητοποιήσεων.

Στις φυλακές του Μαρμαρά στη Σηλυβρία βρίσκεται ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, έπειτα από την απόφαση του δικαστηρίου. Οι φυλακές Σηλυβρίας είναι ένα σωφρονιστικό συγκρότημα υψίστης ασφαλείας.

In a dramatic turn of events, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu has been suspended from his duties and arrested by Turkish authorities, marking a significant escalation in the political… pic.twitter.com/N7crDlDuMz



Κατασκευάστηκαν το 2008, σαν ένας μικρός οικισμός με διαφορετικά συγκροτήματα για διαφορετικές κατηγορίες κρατουμένων και υψηλής τεχνολογίας συστήματα ελέγχου.

Ήταν ο τόπος που διεξήχθησαν οι δίκες της περιβόητης υπόθεσης Εργκένεκον, του υποτιθέμενου δικτύου που προσπαθούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση. Από αυτό το σωφρονιστικό ίδρυμα της Σηλυβρίας, το οποίο ουσιαστικά θεωρείται κατ’ εξοχήν τόπος εξορίας των εχθρών του Ερντογάν, έχουν περάσει πολλές προσωπικότητες της τουρκικής πολιτικής ζωής, γνωστοί πολιτικοί, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, ακόμη και στρατιωτικοί.

Οι φυλακές έχουν μετονομαστεί σε Φυλακές Μαρμαρά από το 2022.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι νέοι, όταν θέλουν να μιλήσουν συνθηματικά για τη λογοκρισία στη χώρα, χρησιμοποιούν τη φράση: «κάνει κρύο στη Σηλυβρία».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου μπορεί να κρατηθεί ακόμη και δύο χρόνια, χωρίς δίκη για το αδίκημα της διαφθοράς και στο μεταξύ οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να συλλέξουν τα στοιχεία, να συντάξουν το κατηγορητήριο και να παραπεμφθεί στη συνέχεια η υπόθεση στο ακροατήριο.

The arrested mayor of #Istanbul, Ekrem #Imamoglu, was taken to prison. The Turkish Interior Ministry dismissed him from his duties as mayor. Imamoglu called on supporters to fight and hold mass demonstrations.#Turkey #CHP #Protests pic.twitter.com/09AClHo2hu

