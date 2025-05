Τουρκία: Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν χαιρετίζει την ανακοίνωση διάλυσης του PKK

Ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Κουρδιστάν (PKK), ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, «χαιρέτισε» τη διάλυση της κουρδικής ένοπλης οργάνωσης. «Χαιρετίζω με ταπεινότητα τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο ιστορικό 12ο Συνέδριο», έγραψε ο Οτσαλάν σε μήνυμά του που δόθηκε την Τρίτη (13/5) στη δημοσιότητα.

Ο Οτσαλάν έκανε αναφορά στο συνέδριο του ΡΚΚ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος του οποίου η ένοπλη οργάνωση πήρε την ιστορική απόφαση να καταθέσει τα όπλα έπειτα από περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ανταρτοπόλεμου εναντίον του τουρκικού κράτους.

Abdullah #Ocalan, the imprisoned leader of the Kurdistan Workers’ Party (#PKK), has issued a message expressing support for the group’s landmark decision to disarm and dissolve itself, calling the move a historic step forward.https://t.co/z3tdkU87bZ

— Peregraf (@PeregrafNews) May 13, 2025