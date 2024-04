Το Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση στον Ν. Λίβανο – 3 νεκροί 

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να πραγματοποιεί αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της οποίας τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αξιωματικός της επίλεκτης δύναμης Αρ Ραντουάν της Χεζμπολάχ, στο χωριό Ας Σουλτανία του νότιου Λιβάνου, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δυο πηγές του σε σώματα ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η επιδρομή καταγράφεται την επομένη της ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού πως ολοκλήρωσε «νέα φάση» των προετοιμασιών του για «πόλεμο» στα σύνορα με τον Λίβανο, για να περάσει «από την άμυνα στην επίθεση».

#Lebanon / #Palestine / #Israel 🇱🇧🇵🇸🇮🇱: #Hezbollah has carried out rocket attack against the Jal Al-Allam #IDF site.

The attack was carried out with multiple improvised “Burkan” rockets —which are based on #Iran-made 🇮🇷 333mm “Falagh-2” rockets with heavier warheads. pic.twitter.com/50juftvmZH

— War Noir (@war_noir) April 7, 2024