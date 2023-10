Το Ισραήλ αναταπέδωσε πυρά μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Συρία

Στόχους στη Συρία εν είδει αντιποίνων για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως έπληξε χθες Κυριακή (29/10) ο ισραηλινός στρατός.

Μάλιστα, η πολεμική αεροπορία μέσω της πλατφόρμας Χ αναφέρει πως «έπληξε τρομοκρατικές υποδομές στη συριακή επικράτεια», ενώ την ίδια στιγμή δημοσιοποίησε και βίντεο από την επίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες ώρες νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός, ανακοίνωνε πως έπληξε θέσεις από όπου εκτοξεύθηκαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος. Οι ρουκέτες «έπεσαν σε ανοικτό χώρο», χωρίς να προκαλέσουν θύματα ή ζημιές.

In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/vjQJ0p8HG2

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 29, 2023