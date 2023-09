Το δηλητήριο μιας φονικής αράχνης μπορεί να θεραπεύσει την στυτική δυσλειτουργία

Με μήκος 15 εκατοστά, οκτώ τριχωτά πόδια και φονικό δηλητήριο, η αράχνη-μπανάνα εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει να είναι η καλύτερη φίλη του ανθρώπου. Ωστόσο, επιστήμονες στη Βραζιλία έχουν αντίθετη άποψη, καθώς εμπνεύστηκαν από το δηλητήριό της για να αναπτύξουν ένα συνθετικό μόριο για ένα τζελ που θεραπεύει τη στυτική δυσλειτουργία.

«Πριν από 30 χρόνια, συγκροτήθηκε μια ερευνητική ομάδα για να μελετήσει το δηλητήριο της αράχνης-μπανάνας (…) επειδή οι ασθενείς που είχαν τσιμπηθεί από το αρθρόποδο αυτό παρουσίαζαν συμπτώματα πριαπισμού, παρατεταμένης και οδυνηρής στύσης», εξήγησε η Μάρσια Ελένα Μπόρζες, ερευνήτρια στο Ίδρυμα Εζεκιέλ Ντίας (Funed) του Μπέλο Οριζόντε.

Η αράχνη-μπανάνα ή phoneutria nigriventer όπως είναι η επιστημονική ονομασία της, είναι ένα από τα πιο δηλητηριώδη είδη στον κόσμο. Ζει στη Νότια Αμερική και πήρε αυτό το όνομα επειδή συχνά βρίσκεται κοντά σε φυτείες μπανάνας.

Three decades ago, Brazilian researchers began studying a curious side effect from banana spider bites: the toxin left victims with priapism, a painful and persistent erectionhttps://t.co/ZpfGIFmacL

