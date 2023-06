Τιτανικός: Η εξαφάνιση του υποβρυχίου εκτόξευσε τις πωλήσεις ενός παιχνιδιού – «Αυτό είναι τόσο λάθος»

Η αγωνία για την τύχη των πέντε ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται στο εσωτερικό του υποβρύχιου που χάθηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού κορυφώνεται. Οι επιχειρήσεις «διάσωσης» συνεχίζονται παρά τους φόβους ότι τα αποθέματα του οξυγόνου έχουν εξαντληθεί. Την ίδια ώρα μία παράξενη είδηση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Λόγω της εξαφάνισης του υποβρυχίου, οι πωλήσεις ενός βιντεοπαιχνιδιού έχουν εκτοξευθεί. Πρόκειται για το παιχνίδι τρόμου Iron Lung..

Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε μία εποχή όπου όλα τα αστέρια και οι κατοικήσιμοι πλανήτες έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας την ανθρωπότητα απελπισμένη για πόρους. Ο πρωταγωνιστής μπαίνει σε ένα βιαστικά συναρμολογημένο μικροσκοπικό υποβρύχιο, που ονομάζεται Iron Lung. Στη συνέχεια το σκάφος ρίχνεται σε έναν βαθύ σκοτεινό ωκεανό αίματος. Αποστολή του είναι να φωτογραφίσει ορισμένα μέρη του πυθμένα του ωκεανού και να αποφύγει οτιδήποτε παραμονεύει στο σκοτάδι. Το υποβρύχιο δεν έχει παράθυρα και ο μόνος τρόπος να δει έξω ο παίκτης είναι οι στατικές εικόνες που αναβοσβήνουν στην οθόνη όταν λαμβάνεται μια φωτογραφία.

Ο προγραμματιστής του παιχνιδιού, David Szymanski, αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες οι πωλήσεις του τίτλου γνώρισαν ξαφνική άνοδο εξαιτίας του συμβάντος με το Titan.

«Βλέπω σίγουρα το μαύρο χιούμορ σε όλο αυτό το γεγονός με υποβρύχιο στον Τιτανικό. Απλά, εγώ έκανα το Iron Lung, που ήταν το πιο εφιαλτικό πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ. Είναι πολύ φρικτό τώρα που γνωρίζω ότι πραγματικοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, ακόμα κι εάν αυτό συνέβη από δικές τους κακές αποφάσεις. Όλα τα αστεία που έχω δει είναι ξεκαρδιστικά, αλλά κανείς δεν πρέπει να πεθάνει έτσι» έγραψε στο twitter o David Szymanski.

Like all the jokes I've been seeing are hilarious but also good lord nobody should have to die like that.

— David Szymanski (@DUSKdev) June 21, 2023