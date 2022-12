Time: «Πρόσωπο της Χρονιάς» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακηρύχθηκε το «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το αμερικανικό περιοδικό Time, το οποίο απέτισε επίσης φόρο τιμής στο «πνεύμα της Ουκρανίας».

Όπως αναφέρει το περιοδικό TIME, ο 44χρονος Ζελένσκι έχει χαρακτηριστεί ήρωας από πολλούς στη χώρα του και στο εξωτερικό, και τον τελευταίο χρόνο καθιερώθηκε ως σύμβολο ανυπακοής και δημοκρατίας, ενώ συνεχίζει να οδηγεί το έθνος στις απρόκλητες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο Ζελένσκι έχει κρατήσει την προσοχή του κόσμου στην Ουκρανία» είπε ο αρχισυντάκτης του Time, Έντουαρντ Φέλσενθαλ, τονίζοντας πως η εφετινή επιλογή ήταν μια από τις πιο ξεκάθαρες των τελευταίων ετών. «Είτε η μάχη για την Ουκρανία προκαλεί ελπίδα είτε φόβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαλύβδωσε τον κόσμο με τρόπο που είχαμε δεκαετίες να δούμε» συμπλήρωσε.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

— TIME (@TIME) December 7, 2022