Θρίλερ με Ρώσο σεφ που συνελήφθη στη Γαλλία – «Σχεδίαζε αποσταθεροποίηση» στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

Η αστυνομία στην Γαλλία συνέλαβε έναν Ρώσο, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι σχεδίαζε να αποσταθεροποιήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα στο Παρίσι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο 40χρονος άνδρας συνελήφθη χθες Τρίτη έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του ύστερα από αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα σε ανακοίνωσή του. Τα αποδεικτικά στοιχεία που βρέθηκαν στο σπίτι του εγείρουν “φόβους για την πρόθεσή του να οργανώσει κάτι που θα προκαλούσε αποσταθεροποίηση στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων”, όπως αναφέρεται.

Η εφημερίδα Guardian έγραψε ότι ο συλληφθείς είναι σεφ και ζούσε στην Ρωσία επί 14 χρόνια. Οι σχέσεις ανάμεσα στη Γαλλία και στη Ρωσία επιδεινώνονται εδώ και μήνες καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είναι σφοδρός επικριτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ένθερμος υποστηρικτής της κυβέρνησης του Κιέβου.

Οι γαλλικές αρχές έχουν επανειλημμένως επισημάνει τις ύποπτες εκστρατείες παραπληροφόρησης της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα έχει συλλάβει έναν Γάλλο ερευνητή στη χώρα με την κατηγορία της κατασκοπείας.

‘A Russian chef who has lived in France for 14 years has been arrested on suspicion of plotting with a foreign power to stage “large scale” acts of “destabilisation” during the Olympic Games in Paris.’https://t.co/C2JrlpIIXn

