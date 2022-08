Θλίψη για την Αν Χεκ: Πέθανε μετά την αποσύνδεσή της από τα μηχανήματα υποστήριξης

Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η ανακοίνωση του θανάτου της ηθοποιού Αν Χεκ (Anne Heche), καθώς από το πρωί οι γιατροί που την παρακολουθούσαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε με το αυτοκίνητό της, είχαν ενημερώσει τους οικείους της ότι δε θα επιβίωνε, ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή και ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν στην αποσύνδεσή της από τα μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή.

Την είδηση του θανάτου της ηλικίας 53 ετών Αν Χεκ έκανε γνωστή η οικογένειά της απόψε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Nωρίτερα οι γιατροί την είχαν αποσυνδέσει από τα συστήματα μηχανικής υποστήριξης της ζωής.

H Aν Χεκ είχε πέσει σε κώμα την περασμένη Παρασκευή, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε ένα σπίτι. Έτρεχε με 140 χλμ την ώρα. Ο έλεγχος που έγινε μετά το ατύχημα έδειξε ότι στο αίμα της δεν υπήρχε αλκοόλ, είχε κάνει ωστόσο χρήση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.

Η ηθοποιός είχε στο παρελθόν εκφράσει την επιθυμία να γίνει δωρήτρια οργάνων. Χρειάστηκε λοιπόν πριν αποσυνδεθεί να γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα όργανά της ήταν κατάλληλα για δωρεά. Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε και η φίλη της Χεκ, η Νάνσι Ντέιβις, σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα ότι η Αν Χες «δεν αναμενόταν να επιζήσει» έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ύστερα από τροχαίο στο Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα, κατά το οποίο το όχημα που οδηγούσε τυλίχτηκε στις φλόγες. Η Χεκ είχε υποστεί «ανοξική εγκεφαλική βλάβη» μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνου.

«Σήμερα είναι μια στενάχωρη ημέρα», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η Έλεν Ντε Τζένερις, πρώην σύντροφος της ηθοποιού, Αν Χεκ, που έφυγε από τη ζωή σήμερα (12.8.2022), αφού η οικογένειά της την έβγαλε από τη μηχανική υποστήριξη.

Το αυτοκίνητο της ηθοποιού προσέκρουσε σε ένα διώροφο σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Άντζελες στις 5 Αυγούστου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές στο κτίριο και να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η Αν Χεκ, μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε σε ταινίες μεταξύ των οποίων: Donnie Brasco, Έξι Ημέρες-Επτά Νύχτες, Ξέρω τι Έκανες Πέρυσι το Καλοκαίρι και την επανέκδοση του Ψυχώ, το 1998. Είχε εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και στο παιχνίδι Dancing with the Stars (στις ΗΠΑ ονομάζεται Strictly Come Dancing).