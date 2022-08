Σαλμάν Ρούσντι: Ζωντανός ο συγγραφέας των «Σατανικών Στίχων» – «Δέχθηκε 10-15 μαχαιριές» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, ο οποίος είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δέχθηκε σήμερα επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο στη διάρκεια εκδήλωσης στο Ίδρυμα Τσοτόκουα στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Ένας άνδρας όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία για την καλλιτεχνική ελευθερία και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό και συνελήφθη. Σύμφωνα με τη Daily Mail, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο Ρούσντι δέχθηκε 10-15 μαχαιριές από τον δράστη.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι ο δράστης, που ήταν μόνος, φορούσε μαύρη μάσκα. Αμέσως έγινε αντιληπτό ότι επιτέθηκαν κατά του συγγραφέα.

Ο συγγραφέας έπεσε κάτω ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό και αμέσως μετά συνελήφθη. Φωτογραφία που κυκλοφόρησε λίγο μετά δείχνει έναν νέο άνδρα που απομακρύνεται με τη συνοδεία αστυνομικών.

A man seen in these photographs was taken away by Police in New York after assassination attempt on Salman Rushdie. Identity of the attacker is still unclear. Official statement from New York Police Department is awaited. Medical condition of Salman Rushdie is still unknown. pic.twitter.com/i8sa2FrLfc — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 12, 2022

NOW – Salman Rushdie is stabbed on stage in New York.pic.twitter.com/qFmYE6BC5E — Disclose.tv (@disclosetv) August 12, 2022

Ο Σαλμάν Ρούσντι διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, αλλά λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του δεν έγιναν γνωστές.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a #Chautauqua Institute event. This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/CfPdHAhIgB — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ είπε ότι ο Ρούσντι είναι ζωντανός και ότι «λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται».

New York Governor Kathy Hochul says Salman Rushdie is alive and has been transported to hospital The event moderator was also attacked She adds “He’s getting the care that he needs” pic.twitter.com/Y1WFlh5K7t — Ayshah Tull (@AyshahTull) August 12, 2022

Οι «Σατανικοί Στίχοι» που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, καθώς θεωρήθηκε βιβλίο με «βλάσφημο» περιεχόμενο. Μάλιστα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.

Επί σειρά ετών ο συγγραφέας κρυβόταν, καθώς φοβόταν για τη ζωή του. Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε το 1998 ότι δεν υποστήριζε πλέον το θρησκευτικό διάταγμα (φετφά), ωστόσο εξτρεμιστικές μουσουλμανικές οργανώσεις επικήρυξαν με εκατομμύρια δολάρια τον Ρούσντι.

Προσκεκλημένος του Ιδρύματος Τσοτόκουα, ο Σαλμάν Ρούσντι επρόκειτο να συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με το ότι στις ΗΠΑ βρίσκουν άσυλο συγγραφείς και καλλιτέχνες που ζουν εξόριστοι, αφού η χώρα «υπερασπίζεται την ελευθερία και την δημιουργική έκφραση», όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του ιδρύματος.

Ο Σαλμάν Ρούσντι έλαβε το 2016 την αμερικανική υπηκοότητα και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Επέκρινε συχνά την καταπίεση στη γενέτειρά του, την Ινδία, ακόμη και επί της διακυβέρνησης του νυν πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Η PEN America, μια ομάδα υπεράσπισης της ελευθερίας της έκφρασης, της οποίας ο Ρούσντι είχε διατελέσει πρόεδρος, εξέφρασε «σοκ και φρίκη» για την «άνευ προηγουμένου επίθεση» σε συγγραφέα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ έκανε λόγο για «επίθεση στην ελευθερία του λόγου και της σκέψης».

Ο υπουργός Επιχειρήσεων της Βρετανίας Κουάσι Κουάρτενγκ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση που δέχθηκε ο Σαλμάν Ρούσντι, υπογραμμίζοντας ότι «η ελευθερία της έκφρασης είναι το θεμέλιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας».