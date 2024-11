Τελ Αβίβ: Εκατοντάδες Ισραηλινοί απαιτούν να επιστρέψουν οι όμηροι από τη Λωρίδα της Γάζας – «Σταματήστε τον πόλεμο» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη ένα Σάββατο χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την οργή τους εναντίον της κυβέρνησης, που είναι ανίκανη κατ’ αυτούς να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν οι 97 όμηροι που παραμένουν στα χέρια παλαιστινίων μαχητών για πάνω από έναν χρόνο.

Με φωτογραφίες ομήρων και σημαίες στα χέρια, απαίτησαν «συμφωνία τώρα», «σταματήστε τον πόλεμο», και διαβεβαίωσαν «δεν σας εγκαταλείψουμε», όπως κάθε εβδομάδα από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023 σε πλατεία που έχουν μετονομάσει «Πλατεία των Ομήρων», στο κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Over 1000 demonstrators in Tel Aviv right now. Some centering on “stop the genocide”, others on “only peace will release hostages and give us security”. All demand an immoderate end to war and promoting long term peace through ending occupation pic.twitter.com/l2FFZEZ54Q

— Haggai Matar (@Ha_Matar) November 2, 2024