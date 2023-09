Τέιλορ Σουίφτ: Μία ανάρτησή της στο Instagram προκάλεσε ρεκόρ εγγραφών στους εκλογικούς καταλόγους των ΗΠΑ

Μία ανάρτηση στο Instagram της Τέιλορ Σουίφτ οδήγησε στην εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των ΗΠΑ αριθμού ρεκόρ 35.252 νέων ψηφοφόρων την Τρίτη, σύμφωνα με την Vote.org.

Η τραγουδίστρια επιτυχιών, όπως το “Only the Young”, μετείχε την Τρίτη στη δράση για την Εθνική Ημέρα Εγγραφής Ψηφοφόρων, παροτρύνοντας τους θαυμαστές της να βεβαιωθούν ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ.

«Σας έχω ακούσει να υψώνετε τις φωνές σας και ξέρω πόσο δυνατές είναι”, έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ στην ανάρτησή της, στην οποία κοινοποιούσε επίσης τον σύνδεσμο για την μη κερδοσκοπική πλατφόρμα εγγραφής εκλογέων. “Βεβαιωθείτε ότι είσαστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε στις εκλογές μας αυτή τη χρονιά!».

Αργότερα την ίδια μέρα, ο διευθυντής επικοινωνίας της Vote.org Νικ Μόροου αναφέρθηκε στην επίδραση που είχε η ανάρτηση της πολύ γνωστής τραγουδοποιού και τραγουδίστριας.

«Αξιοσημείωτο γεγονός: Μετά την ανάρτηση της @taylorswift13 σήμερα στο Instagram, στην οποία καλούσε τους ακολούθους της να εγγραφούν για να ψηφίσουν στην @votedotorg, ο ιστότοπός μας είχε κατά μέσον όρο 13.000 χρήστες κάθε 30 λεπτά. 13!», έγραψε ο Μόροου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ας πούμε απλά ότι η φήμη της ότι είναι μεγαλοφυία δικαιώνεται!».

Fun fact: after @taylorswift13 posted on Instagram today directing her followers to register to vote on @votedotorg, our site was averaging 13,000 users every 30 minutes. 13! Let’s just say her reputation for being a mastermind is very well-earned! #NVRD https://t.co/L80M5KRakq

— Nick Morrow (@NRMorrow) September 20, 2023