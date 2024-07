Ταϊλάνδη: Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές των έξι νεκρών σε πολυτελές ξενοδοχείο – «Δηλητηριάστηκαν με κυάνιο»

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές των έξι νεκρών τουριστών από το Βιετνάμ σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ταϊλάνδης.

Στο βίντεο που είδε το φως τη δημοσιότητας φαίνονται οι έξι τουρίστες να περπατούν σε κοινόχρηστο χώρο του ξενοδοχείου, πηγαίνοντας προς το δωμάτιο της Αμερικανίδας Σέριν Τσονγκ, η οποία φέρεται να δηλητηρίασε τόσο τους υπόλοιπους πέντε όσο και τον εαυτό της με κυάνιο.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Ταϊλάνδης, η Τσονγκ είχε πολλά χρέη από επένδυσή της σε νοσοκομείο στην Ιαπωνία, ενώ φέρεται να είχε πείσει ένα παντρεμένο ζευγάρι και δύο άλλα θύματα μεταξύ των νεκρών να ρίξουν κεφάλαια στο έργο, και τελικά να έχασαν περίπου 10 εκατομμύρια μπατ – περίπου 280.000 δολάρια.

One of the people found dead at a Bangkok hotel is believed to be behind the poisonings #Bangkok #Thailand Blood tests show evidence of cyanide in Bangkok hotel deaths, says police chief… pic.twitter.com/aWZCwZddf3

Οι νεκροί – τρεις άντρες και τρεις γυναίκες βιετναμέζικης καταγωγής ηλικίας μεταξύ 37 και 56 ετών – εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανοί όταν παραδόθηκε το φαγητό στο δωμάτιό τους στο Grand Hyatt Erawan το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι έξι είχαν φτάσει στο ξενοδοχείο μια μέρα νωρίτερα, αλλά τη Δευτέρα πήγαν όλοι στη σουίτα της Chong, στο δωμάτιο 502.

UPDATE: Six dead in hotel in Bangkok.

Current information shows 6 deceased: They didn’t check in together. One group arrived on July 13, occupying 4 rooms on the 7th floor. Another group arrived on July 14, staying in 1 room on the 5th floor. In total, 5 rooms were booked for… pic.twitter.com/gGdGkMvniY

