Τα 15 καλύτερα άλμπουμ του 2022 σύμφωνα με το ΝΜΕ

Όπως κάθε ειδησεογραφικό έντυπο, έτσι και κάθε μουσικό έντυπο, περιοδικό ή εφημερίδα, έχει το δικό του positioning, τις δικές του προτιμήσεις και εκτιμήσεις, που επί χρόνια ικανοποιούν το αναγνωστικό του κοινό.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το ΝΜΕ, που παλαιότερα ήταν η μουσική εφημερίδα με τον πλήρη τίτλο «New Musical Express», πάντα προτιμούσε και ασχολιόταν με τα εναλλακτικά είδη και μορφές της rock μουσικής σκηνής, κατά κύριο λόγο της βρετανικής. Έτσι λοιπόν κάθε λίστα που δημοσιεύει είναι βασισμένη σε αυτό το πνεύμα, είτε αυτή προέρχεται από επιλογές των συντακτών του εντύπου, είτε από εκείνες των αναγνωστών του.

Παρακάτω είναι τα 15 καλύτερα άλμπουμ για το 2022, όπως τα βλέπει το ΝΜΕ:

1. Arctic Monkeys – “The Car”

2. Wet Leg – “Wet Leg”

3. Beyoncé – “Renaissance”

4. Fontaines D.C. – “Skinty Fia”

5. Kendrick Lamar – “Mr. Morale & The Big Steppers”

6. Rina Sawayama – “Hold The Girl”

7. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – “Topical Dancer”

8. Nova Twins – “Supernova”

9. Rosalía – “Motomami”

10. The 1975 – “Being Funny In A Foreign Language”

11. Black Country, New Road – “Ants From Up There”

12. Taylor Swift – “Midnights”

13. Charli XCX – “Crash”

14. Jockstrap – “I Love You Jennifer B”

15. Yard Act – “The Overload”

