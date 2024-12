Συρία: Και οι σκανδιναβικές χώρες «παγώνουν» τα αιτήματα ασύλου από πρόσφυγες – «Ρευστή και ανοικτή η κατάσταση»

Η Δανία και η Νορβηγία και η Σουηδία ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (9/12) πως αναστέλλουν την εξέταση αιτημάτων χορήγησης ασύλου σε Σύρους πρόσφυγες, την επόμενη ημέρα της πτώσης του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η δανέζικη επιτροπή εξέτασης αιτημάτων προσφύγων «αποφάσισε να αναστείλει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με πρόσωπα προερχόμενα από τη Συρία, εξαιτίας της άκρως αβέβαιης κατάστασης στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Η απόφαση αφορά αυτήν τη στιγμή 69 περιπτώσεις, διευκρινίζεται.

Επιπλέον, «αποφάσισε να αναβάλει την προθεσμία αναχώρησης για τους ανθρώπους που αναμένεται να απελαθούν προς τη Συρία», κάτι που αφορά 50 υποθέσεις, διευκρινίζει.

Το καλοκαίρι του 2020, η Δανία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επανεξέταζε εκατοντάδες υποθέσεις Σύρων προσφύγων με το κίνητρο ότι «η νυν κατάσταση στη Δαμασκό δεν είναι πλέον τέτοιας φύσης που να δικαιολογεί μια άδεια παραμονής ή την παράτασή της».

