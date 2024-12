Συρία: Διαδηλώσεις Χριστιανών έπειτα από την πυρπόληση χριστουγεννιάτικου δέντρου

Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε χριστιανικές συνοικίες της Δαμασκού χθες Τρίτη μετά την πυρπόληση χριστουγεννιάτικού ελάτου κοντά στη Χάμα, στην κεντρική Συρία, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Απαιτούμε τα δικαιώματα των χριστιανών», φώναζαν διαδηλωτές, που έκαναν πορεία σε δρόμους της συριακής πρωτεύουσας κατευθυνόμενοι στην έδρα του ορθόδοξου πατριαρχείου, στη συνοικία Μπαμπ Σαρκί.

Βγαίνοντας στους δρόμους αυθόρμητα σε διάφορες συνοικίες, συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη δυσφορία και την ανησυχία τους, δυο εβδομάδες και πλέον αφού πήρε την εξουσία συμμαχία ένοπλων οργανώσεων ανατρέποντας τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Damascus, Syria: Protests spread to Sahnaya where people rally in support of Christians of Suqaylabiyah and against anti-Christian attacks. Roum & Druze flags are visible. https://t.co/WXpOZ3856U pic.twitter.com/o7mCfk5lRU



Ο πρώην πρόεδρος αυτοπροβαλλόταν ως εγγυητής των δικαιωμάτων και προστάτης των μειονοτήτων στη χώρα με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό.

«Κατεβήκαμε στους δρόμους διότι υπάρχει πολύς σεχταρισμός, αδικία σε βάρος των χριστιανών με προκάλυψη πως πρόκειται για “μεμονωμένα περιστατικά”», είπε ο Ζορζ στο AFP. «Αν δεν μας αφήσουν να ασκούμε τη χριστιανική πίστη μας στη χώρα μας, όπως γινόταν, τότε δεν έχουμε πλέον θέση εδώ», πρόσθεσε.

In Syria, which is now governed by a group listed as terrorists, a giant Christmas tree has been set on fire. Five years ago (see clip provided), a giant Christmas tree was set on fire in Hong Kong. Not to be critical, but I don’t think this is the spirit of Christmas pic.twitter.com/68RQMppz7a

— Nury Vittachi (@NuryVittachi) December 24, 2024