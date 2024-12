ΗΠΑ: Αεροπορική επιδρομή στη Συρία – Νεκρά δύο μέλη του ISIS

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στη Συρία, με στόχο την εξουδετέρωση πρακτόρων του Ισλαμικού Κράτους. Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών της οργάνωσης, τον τραυματισμό ενός ακόμα και την καταστροφή ενός φορτηγού που μετέφερε οπλισμό.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM), το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Dayr az Zawr, μια περιοχή που παλαιότερα βρισκόταν υπό τον έλεγχο της συριακής κυβέρνησης και των Ρώσων. Οι στόχοι της επιδρομής ήταν πράκτορες που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό με φορτηγό, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.

