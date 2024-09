Συρία: Αναχαίτιση «εχθρικών στόχων» στην περιοχή της Δαμασκού – BINTEO

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε σήμερα ότι αναχαιτίζονται «εχθρικοί στόχοι» στους αιθέρες της περιοχής της πρωτεύουσας Δαμασκού, χρησιμοποιώντας ορολογία που γενικά παραπέμπει σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ.

«Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνάς μας αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους στην επαρχία της Δαμασκού», σημείωσε το πρακτορείο.

Νωρίτερα, κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ακούστηκε τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη στην περιοχή της πρωτεύουσας της Συρίας.

Firefighters.. rescue operation after a car 🚗 in Damascus is targeted in precision attack by Israeli Air force…#LebanonIsraelWar #Hezbollah #iran #hamas #MiddleEast #Nasrallah #Israel #Lebanon #LebanonExplosion #Beirut #haifa #LebanonBlast pic.twitter.com/pabdNdQwbX

— Geography🌏🏞️ (@GeoStatics7372) September 30, 2024