Συνέδριο: Η Πράσινη Οικονομία στην Εποχή της Ενεργειακής Κρίσης – Η συζήτηση για την επόμενη ημέρα

«Η Θεσσαλονίκη και ολόκληρη η Μακεδονία είναι σε μια φάση ταχείας οικονομικής εξέλιξης. Θεωρώ πως η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς το κέντρο των Βαλκανίων αλλά με το λιμάνι της και με την προβολή που έχει, εξελίσσεται σε ένα μεγάλο εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο. Η ενεργειακή κρίση είναι το φόντο μπροστά στο οποίο θα γίνει αυτό το συνέδριο», τόνισε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο εκδότης και διευθυντής της Realnews Νίκος Χατζηνικολάου, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης».

Το συνέδριο συνδιοργανώσανε η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.



Στο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει εκπονήσει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης εστίασε, μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του ο Γιώργος Αμυράς, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Ζούμε ιστορικές στιγμές. Η ρωσική εισβολή ανέτρεψε βεβαιότητες και δεδομένα πολλών ετών. Τόσο η Ευρώπη όσο και η Ελλάδα είχαν δρομολογήσει τη μετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα ζόρικο ενεργειακά χειμώνα. Η κυβέρνηση έχει βάλει τις προτεραιότητές της για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τον «πράσινο» μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε ο Γ. Αμυράς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση στην κατεύθυνση ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος, φέρνοντας, μάλιστα, ως παράδειγμα την ισπανική κυβέρνηση, η οποία έχει διαθέσει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο ίδιο πλαίσιο λιγότερους από τους μισούς πόρους σε σχέση με την Ελλάδα.

Τόνισε, μάλιστα, ότι το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην ενεργειακή επάρκεια και απαρίθμησε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στην αύξηση χωρητικότητας της Ρεβυθούσας. Ο Γ. Αμυράς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιεί η κυβέρνηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «μόνο με συνεργασία και κοινό βηματισμό όλης της Ευρώπης μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα συνολικά».

Στο επίκεντρο της ομιλίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν και οι ΑΠΕ, οι οποίες, όπως είπε, είναι σε μεγάλο βαθμό η λύση για αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. «Η Ελλάδα είναι γεμάτη από θησαυρούς, πλούτο και μαύρο χρυσό και εκεί πρέπει να στραφούμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, ο Γ. Αμυράς είπε πως αυτή αντιμετωπίζεται κυρίως με την προστασία της βιοποικιλότητας, επισημαίνοντας πως αυτή είναι «η μόνη ασφαλής οδός για να μη βρεθούμε σε χειρότερα κλιματικά δεδομένα στον πλανήτη». Στο πλαίσιο αυτό, εστίασε στις πρωτοβουλίες έχει λάβει η κυβέρνηση για την εξασφάλιση βιοποικιλότητας, αναφέροντας τα «Απάτητα βουνά», ένα καθεστώς προστασίας συγκεκριμένων βουνών, το πρόγραμμα Antinero για την προστασία και τον καθαρισμό των δασών και τη διάνοιξη δρόμων σε αυτά, καθώς και το μεταρρυθμιστικό σχέδιο «1.000 παρθένες παραλίες».

‘Ακολούθως τον λόγο πήρε ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα έτσι ώστε την επόμενη δεκαετία να κάνει άλματα ανάπτυξης. Στην περιφέρεια εργαζόμαστε μεθοδικά για να διασφαλίσουμε μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, την ενεργειακή θωράκιση της περιοχής». Μεταξύ άλλων ο Κων. Γιουτίκας αναφέρθηκε στο νέο βιοκλιματικό κτίριο της Περιφέρειας ενώ τόνισε ότι η Περιφέρεια στηρίζει την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων φορέων αλλά και πολλών κατοικιών. Στον τομέα της εξοικονόμησης, προχωρήσαμε στην αντικατάσταση 15.000 λαμπτήρων και επιτύχαμε εξοικονόμηση 60%. Στις ΑΠΕ, δημιουργούμε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα ενώ στην κεντρική Μακεδονία λειτουργούν οι περισσότερες μονάδες βιοαερίου στην χώρα. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης αντικαθιστούμε τον στόλο και δίνουμε την δυνατότητα στους δήμους να εντάξουν ηλεκτρικά οχήματα και απορριμματοφόρα. Στην περιφέρεια χτίζουμε την πράσινη ανάπτυξη του 2023. Η Θεσσαλονίκη ισχυρός πόλος ανάπτυξης. Δημιουργούμε τους όρους για να καταστήσουμε την Μακεδονία ανθεκτική στις προκλήσεις. Εύκολες απαντήσεις και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Για αυτό ο υγιής διάλογος όπως αυτός που θα πραγματοποιηθεί στο συνέδριο είναι σημαντικές.

Στην συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος στον χαιρετισμό του στο συνέδριο επισήμανε ότι «μπαίνουμε σε μια περίοδο τέλειας καταιγίδας και εκεί είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες που πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Οι προϋπολογισμοί ξεφεύγουν, οι ανάγκες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν διαφορετικά χωρίς να υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η πράσινη οικονομία δεν είναι κάτι νέο. Η κατανάλωση ενέργειας και η κλιματική αλλαγή σχετίζονται απόλυτα μεταξύ τους. Η Θεσσαλονίκη επιλέχθηκε από την Κομισιόν να είναι μια από 100 ουδέτερα κλιματικά πόλεις της Ευρώπης με ορίζοντα το 2030. Προχωράμε στην βιοκλιματική αναβάθμιση, σε ενεργειακά σχολικά συγκροτήματα, σε εγκατάσταση λαμπτήρων LED και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Στις αναπλάσεις του δημοσίου χρησιμοποιούμε υλικά νέας τεχνολογίας και όπου μπορούμε δέντρα και γενικά πράσινους χώρους. Ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι πρωταθλητής στην ανακύκλωση αλλά από την άλλη πλευρά φέτος για πρώτη φορά επιβάλλεται το τέλος υγειονομικής ταφής. Για αυτό το πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Έχουμε εξασφαλίσει 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αναπλάσεις και περισσότερο πράσινο. Προωθούμε την ηλεκτροκίνηση και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για να έχουμε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην καθαριότητα ή και όπου αλλού μπορούμε. Σημαντικό κομμάτι είναι και οι χώροι πρασίνου και αναψυχής. Θα αξιοποιήσουμε κάθε πνεύμονα πρασίνου για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται σε επαφή με την φύση. Είναι μια διαρκής προσπάθεια που γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε πολύ γρήγορα να καταφέρουμε όλα αυτά που για κάποιον λόγο δεν είχαν γίνει».