Συναγερμός στο Τέξας: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της επίθεσης σε λύκειο

Τον τρόμο έζησαν μαθητές σε λύκειο του Τέξας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στο λύκειο Τίμπερβιου στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και στη συνέχεια διέφυγε, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την αστυνομία, που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και ασθενοφόρα, ενώ οι τρεις τραυματίες μεταδφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το Fox 4, που επικαλείται αστυνομικές πηγές δεν έχει σκοτωθεί κανείς, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τα στοιχεία του δράστη της επίθεσης.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz — Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021

Το σχολείο τέθηκε σε lockdown στη διάρκεια του περιστατικού με τους αμπαρωμένους μαθητές να ανεβάζουν βίντεο στα social media και να ενημερώνουν τους γονείς τους. Ο χώρος αποκλείστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και δεν επιτρεπόταν να εισέλθει ο οποιοσδήποτε. Τώρα οι μαθητές μεταφέρονται στο κέντρο τεχνών της περιοχής όπου τους περιμένουν οι γονείς τους.

“Μόλις είχα επιστρέψει από τη δουλειά. Προσπαθούσα να ηρεμήσω όταν έλαβα ένα γραπτό μήνυμα από την κόρη μου” είπε ο Akhere Isenalumhe. “Έχουμε συγχιστεί όλοι. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Ήταν τόσο κοντά από το σπίτι. Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο σχεδόν στην αυλή μας”.

“Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου έλαβε χώρα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, στο λύκειο του Τίμπερβιου”, ανέφερε η αστυνομία του Άρλινγκτον στο Twitter.

Το τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου NBC επιβεβαίωσε πως από τους πυροβολισμούς υπάρχουν θύματα.

“Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο”, δήλωσε στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021