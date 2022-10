Συναγερμός στο Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι – Τρεις τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο, καθώς σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι από την οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα.

Το περιστατικό συνέβη στο Bishopdgate, στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, πολύ κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, ωστόσο εκτιμά ότι δεν συνδέεται με τρομοκρατία. Το πιθανότερο σενάριο είναι να πρόκειται για ληστεία.

Τρία άτομα μαχαιρώθηκαν, ενώ ακόμη ένα άτομο εντοπίστηκε πεσμένο στον δρόμο.

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.

This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related

— City of London Police (@CityPolice) October 6, 2022